Враг понес значительные потери на Херсонском направлении, переправляет раненых через Днепр.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.
"В результате успешных действий Сил обороны на Херсонском направлении, подразделения противника понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику к ближайшим переправам через реку Днепр. В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, враг переместил до 150 раненых военнослужащих", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, также противник переместил туда около 50 единиц поврежденной военной техники.
Кроме того, на временно оккупированной территории Луганской области, из-за большого количества раненых и перегрузки местных лечебных учреждений противник обустроил и использует школу как военный госпиталь. По предварительной информации, там находится до 200 раненых оккупантов.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области
Официально украинские силы пошли в контрнаступление на юге в конце августа. С тех пор защитники "прощупывали" слабые места в обороне русских и уничтожали пути снабжения оккупантов. В последние дни бои за юг усилились.
Как заявил накануне президент Владимир Зеленский, ВСУ "двигаются на юге быстро и мощно", освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю: "И это еще далеко не полный перечень... Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли".
4 октября украинские военные подтвердили освобождение от оккупантов 8 населенных пунктов Херсонщины: Любимовки, Хрещеновки, Золотой Балки, Беляевки, Украинки, Большой и Малой Александровки, Давыдова Брода.
Аналитики Института изучения войны подтверждают успехи ВСУ не только на юге, но и на востоке. Бойцы также продолжали продвигаться на юг вдоль Днепра и разорвали две российские наземные линии связи на севере Херсонской области, заставив русских отступить к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области в направлении района Берислава.
Украинская кампания препятствует попыткам РФ перебросить дополнительные боеприпасы, резервы, мобилизованных людей и средства обороны на передовые позиции.
В то же время США советуют Украине деоккупировать южные регионы включительно с Херсоном до наступления холодов. Согласно подсчетам американских военных, возможности по деоккупации Херсона если и появятся, то уже с середины ноября.