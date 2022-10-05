На оккупированной территории Луганской области в медучреждениях нет мест для раненых, под госпиталь обустроили школу.

Враг понес значительные потери на Херсонском направлении, переправляет раненых через Днепр.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В результате успешных действий Сил обороны на Херсонском направлении, подразделения противника понесли потери и пытаются эвакуировать раненых и технику к ближайшим переправам через реку Днепр. В частности, в населенный пункт Веселое, возле Каховской ГЭС, враг переместил до 150 раненых военнослужащих", - говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, также противник переместил туда около 50 единиц поврежденной военной техники.

Кроме того, на временно оккупированной территории Луганской области, из-за большого количества раненых и перегрузки местных лечебных учреждений противник обустроил и использует школу как военный госпиталь. По предварительной информации, там находится до 200 раненых оккупантов.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Официально украинские силы пошли в контрнаступление на юге в конце августа. С тех пор защитники "прощупывали" слабые места в обороне русских и уничтожали пути снабжения оккупантов. В последние дни бои за юг усилились.

Как заявил накануне президент Владимир Зеленский, ВСУ "двигаются на юге быстро и мощно", освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю: "И это еще далеко не полный перечень... Наши воины не останавливаются. И это лишь вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли".

4 октября украинские военные подтвердили освобождение от оккупантов 8 населенных пунктов Херсонщины: Любимовки, Хрещеновки, Золотой Балки, Беляевки, Украинки, Большой и Малой Александровки, Давыдова Брода.

Аналитики Института изучения войны подтверждают успехи ВСУ не только на юге, но и на востоке. Бойцы также продолжали продвигаться на юг вдоль Днепра и разорвали две российские наземные линии связи на севере Херсонской области, заставив русских отступить к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области в направлении района Берислава.

Украинская кампания препятствует попыткам РФ перебросить дополнительные боеприпасы, резервы, мобилизованных людей и средства обороны на передовые позиции.

В то же время США советуют Украине деоккупировать южные регионы включительно с Херсоном до наступления холодов. Согласно подсчетам американских военных, возможности по деоккупации Херсона если и появятся, то уже с середины ноября.

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