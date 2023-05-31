Украинские войска за сутки отбили 16 вражеских атак.

В течение суток российские оккупанты снова пытались наступать на нескольких направлениях, но потерпели неудачу.

Об этом речь идет в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил в Facebook. Отмечается, что в течение суток подразделения Силы обороны Украины отбили 16 вражеских атак.

"На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлениях Новоселовского и Стельмаховки Луганской области", - рассказали в Генштабе.

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На Лиманском направлении в течение суток оккупанты также вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки, а на Бахмутском - в направлении Орехово-Васильевка и Белой Горы.

В то же время на Авдеевском направлении враг наступательных действий не проводил.

"На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в Генштабе, на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Война в Украине: Новости

Вечером 30 мая в Генштабе заявляли, что оккупанты пытались наступать на Купянском и Авдеевском направлениях, а также атаковали украинских воинов на Марьинском направлении, но успеха не имели.

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