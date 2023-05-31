Почти тысячу украинских детей Россия искалечила.

Россия с начала полномасштабной войны убила по меньшей мере 483 ребенка в Украине, еще почти тысячу украинских детей Россия искалечила, заявил президент Владимир Зеленский во время конференции к Международному дню защиты детей.

"Российская агрессия, террор уже 15 месяцев уничтожают не просто здания. Они разрушают фундаментальные права человека и наших детей. Право на безопасную среду, окружающую среду, образование, развитие, здравоохранение, отдых, досуг. А самое главное, неотъемлемое право ребенка – право на жизнь. Право, которое Россия забрала у по меньшей мере 483 украинских детишек. Это лишь те судьбы, о которых мы знаем с вами доподлинно. Россия убила 483 ребенка по меньшей мере... Еще почти тысячу детей Россия искалечила", – сказал глава государства.

Убийства детей в Украине во время войны - что сообщалось

Сотни детей в Украине были искалечены или убиты оккупантами во время полномасштабной войны. Дети становятся жертвами ракетных, артиллерийских и авиаударов по Украине. В конце марта в Украине было принято решение о принудительной эвакуации детей из прифронтовых городов для обеспечения их безопасности. В случае отказа родителей или опекунов, их будут лишать соответствующих прав.

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Кроме этого, дети становятся жертвами казней на оккупированных территориях. Российские оккупанты неоднократно признавались в убийствах детей в захваченных населенных пунктах. В частности, в марте пленный оккупант рассказал, как застрелил 12-летнего парня. В апреле бывший "вагнеровец" Азамат Улдаров признался в убийстве 40 детей в подвале многоэтажки в Бахмуте, но впоследствии отказался от признаний.

В апреле стало известно, что ООН подтвердила информацию о том, что с начала полномасштабной войны в Украине, развязанной Россией, в нашей стране погибли более 500 детей.

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