Уничтоженный обстрелами город не имеет стратегической ценности для россиян, уверен эксперт.

На Бахмутском направлении снизилась интенсивность боевых действий на фоне перегруппировки россиян – враг заменяет бойцов ЧВК "Вагнера" регулярной армией.

Эксперт по обороне Майкл Кларк в комментарии Sky News предположил, что замена "вагнеровцев" еще менее эффективными подразделениями (в том числе, бойцами так называемой "ДНР") говорит о том, что россияне не ожидают нападения Украины на этом направлении во время грядущего контрнаступления.

"Россияне довольно бедными силами продвигаются к Бахмуту, что мне кое-что говорит о том, что россияне не ожидают нападения там. Поскольку он (Бахмут – УНИАН) не имеет стратегической ценности, он никогда не имел", – сказал Кларк.

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По словам Кларка, ситуация напоминает игру в рулетку.

"Теперь колесо вращается, и пришло время делать ставки. Все передвигают свои фишки по столу, ожидая, какое число выпадет: вот тогда действительно начнется наступление", – говорит он.

Ситуация в Бахмуте - что нужно знать

В течение последних дней российские оккупанты на Бахмутском направлении не проводят наступательных действий, но продолжают обстрелы. При этом продолжается перегруппировка сил – "вагнеровцы" выводят свои подразделения из Бахмута, на их место заходит регулярная армия и силы так называемой "ДНР".

Утром 31 мая Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщал, что на Бахмутском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил.

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