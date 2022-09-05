Это делает невозможным их увольнение с военной службы в течение трех лет.

Командование воинских частей 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск проводит меры принудительного перевода личного состава срочной службы на контракт.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, командование воинских частей 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск проводит меры принудительного перевода личного состава срочной службы на контракт, что исключает их увольнения с военной службы в течение трех лет. Кроме того, на указанную категорию не распространяются единовременные выплаты за подписание таких контрактов, что значительно снижает морально-психологическое состояние личного состава", - говорится в сообщении.

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Также, как отметили в Генштабе, враг продолжает совершать противоправные действия в Херсонской области. Так, российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло обесточивание части Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщал УНИАН, 28 августа стало известно, что третий армейский корпус, который Россия начала перебрасывать в Украину, неукомплектованный. Он представляет собой "сборную солянку" из разношерстного сброда, непрофессионального и необученного. По данным военно-политический обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, третий армейский корпус Россия начала формировать в мае, его численность должна была составлять 15 тыс. человек, однако у РФ не получилось его укомплектовать.

Начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк подтвердила информацию об отказе воевать против украинцев в некоторых вражеских подразделениях.

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