Российские оккупанты массово вывозят из города все, что успели награбить.

В оккупированном Херсоне находится большое количество личного состава армии РФ. Оккупантов в городе больше, чем гражданского населения.

Об этом заявила глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая в эфире телеканала "Эспрессо".

"Должна отметить, что когда россияне объявили эвакуацию из временно оккупированного Херсона, то люди понемногу выезжали из города. В том числе под прикрытием эвакуации населения, многие российские солдаты переодевались в гражданскую одежду и также покидали Херсон", - отметила Луговая.

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По ее словам, россияне массово вывозят все, что успели награбить у украинцев

"Российские солдаты покидали Херсон вместе со своими семьями. Также они активно вывозили все, что успели награбить. Однако сегодня в Херсоне все еще остается большое количество российских солдат. И люди на оккупированных территориях, с которыми я общаюсь, говорят, что солдат армии РФ на улицах Херсона больше, чем жителей города", - добавила руководительница МВА.

Ситуация на Херсонщине

В конце августа Силы обороны Украины пошли в контрнаступление на разных направлениях.

14 октября в ОП рассказали, что в Украине с начала полномасштабной вооруженной агрессии России деоккупировано уже 1 тыс. 620 населенных пунктов. В Херсонской области по состоянию на 21 октября уже освобождены 88 населенных пунктов более 1 170 квадратных километров.

Советник главы ОВА Сергей Хлань отметил, что оккупанты минируют поля на окраинах Херсона и готовятся к уличным боям.

В то же время президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне не собираются покидать Херсон хоть и устроили информационную операцию о якобы "побеге" из города. По его словам, это делается, чтобы Украина перебросила туда войска с других направлений.

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