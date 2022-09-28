На временно оккупированных и на территориях активных боевых действий расположены 659 медучреждений.

Государство продолжает финансировать медицинские учреждения на оккупированных территориях.

Об этом глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталья Гусак сообщила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, на временно оккупированных и на территориях активных боевых действий расположены 659 медучреждений, которые имеют контракты с НСЗУ.

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"Пока 659 медучреждений мы фиксируем на территориях активных боевых действий и временно оккупированных", - сказала она.

В то же время Гусак отметила, что НСЗУ продолжает осуществлять выплаты этим учреждениям.

"Мы выполняем свои обязательства, потому что понимаем: и на этих территориях есть украинцы, которые нуждаются в медицинской помощи, и врачи, которые героически оказывают эту медицинскую помощь", - сказала она.

Война в Украине и ситуация в медицине:

В июле министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что из Украины уехали не более 1% медицинских работников. 3,5 тысячи медработников переехали с территорий, где ведутся активные боевые действия или с оккупированных территорий.

1 июня министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на временно оккупированных территориях Украины, где российский оккупационный режим пытается установить свою власть, есть большие проблемы с доступом к лекарственным средствам.

13 августа Минздрав заявил о том, что Россия не дает доставлять медикаменты на оккупированную территорию.

В Украине восстанавливают медучреждения, поврежденные в результате боевых действий. В частности, среди 117 поврежденных объектов здравоохранения в Киевской области 27 уже полностью восстановили. Еще на 41 продолжаются работы, в частности в полностью уничтоженных амбулаториях: Макаровской и Гуровщинской.

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