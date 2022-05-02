По информации местных жителей, воздушная тревога в области не объявлялась.

В Одесской области враг снова нанес ракетный удар по мосту через Днестровский лиман.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Осуществлен ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Информация уточняется", - заявил Братчук.

В ОК "Юг" также подтвердили удар по мосту.

"По Одесской области нанесен ракетный удар 3 ракетами. Враг продолжает уничтожать неработающий мост через Днестровский лиман. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", - отметили в сообщении.

Как передает корреспондент УНИАН, только что в Одессе и пригороде были слышны взрывы.

В социальных сетях люди пишут, что якобы видят дым и есть "прилет".

При этом воздушная тревога не объявлялась.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Одесской области российские оккупанты дважды нанесли ракетных ударов по железнодорожному мосту через Днестровский лиман. Он поврежден.

Мэр Белгород-Днестровского рассказал о последствия ракетного удара по мосту через лиман. Удар российских оккупантов по мосту создал определенные проблемы с логистикой. Однако Белгород-Днестровский район не отрезан от остальной части Одесской области. Автомобильное сообщение есть, просто объездной путь занимает немного больше времени.

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