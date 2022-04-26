По словам городского главы, критической ситуации нет.

Сегодняшний удар российских оккупантов по мосту через Днестровский лиман создаст определенные проблемы с логистикой. Однако Белгород-Днестровский район не отрезан от остальной части Одесской области. Автомобильное сообщение есть, просто объездной путь занимает немного больше времени.

О последствиях ракетного обстрела моста рассказал мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан в прямом эфире на YouTube. Запись трансляции опубликована на канале городского совета.

"Я говорил и раньше, что проблемы такого характера будут. Сейчас все отлично понимают, что начнутся проблемы с логистикой. Немного будут буксовать продукты питания, горючее. Однако критической ситуации нет, в магазинах будут продукты, все магазины полны — а у вас еще и все чуланы полны, я знаю, что закупились уже все", — заявил Граждан.

Мэр опроверг сообщения, что Белгород-Днестровский район отрезан от Одесской области. Автомобильное сообщение есть по трассе Одесса — Рени через Маяки. По этому пути уже пустили маршрутные автобусы, и туда же перенаправляют всех водителей.

Что касается починки моста, то пока неизвестно, сколько времени на нее потребуется. От скорости ремонта напрямую зависит и открытие железнодорожного сообщения. По словам Граждана, рашисты и ранее предпринимали попытки повредить мост, но они были безуспешными.

Напомним, сегодня, 26 апреля, в первой половине дня оккупанты ударили по мосту через Днестровский лиман. Обстрел вызвал повреждения, из-за чего движение по маршруту стало невозможным. Данные о пострадавших в результате бомбардировки пока уточняются.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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