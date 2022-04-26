Движение по мосту из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы остановлено.

Российские войска ударили ракетами по Одесской области. Мост через Днестровский лиман закрыт из-за повреждений.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Мост из Белгород-Днестровского района в сторону Одессы закрыли из-за повреждений", - сообщил Братчук.

При этом он указал, что подробности о происшествии не разглашают в целях безопасности.

В свою очередь оперативная группа "Юг" подтвердила ракетный удар по Одесской области. По их данным, поврежден мост через Днестровский лиман.

Кроме того, указано, что информация о пострадавших уточняются. Временно движение по мосту перекрыли ради безопасности, а водителей просят выбрать другие маршруты.

Также удар по мосту через Днестровский лиман подтвердили в Одесской областной военной администрации.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля Одесса подверглась ракетному удару. Повреждены объекты инфраструктуры, в том числе два жилых дома, один из них - 16-этажный. Погибли 7 человек, среди которых трехмесячный ребенок. Да, в одной семье погибло три поколения - не только маленький ребенок, но и его мать и бабушка. О судьбе еще одного человека ничего неизвестно. 18 человек получили ранения.

Одна из ракет попала на территорию кладбища, где разрушено более 1 тыс. кв. м территории. Тяжелые ранения получила женщина, которая убирала там могилы.

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