Наказание за организацию мошеннических колл-центров: Зеленский подписал закон

Парламент принял этот закон 16 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.

Информация об этом содержится в карточке соответствующего законопроекта №10190 на сайте Верховной Рады Украины.

Там указывается, что 16 сентября закон был возвращен с подписью президента, а сегодня, 17 сентября, происходит рассылка акта.

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Наказание за колл-центры

Как сообщал УНИАН, 16 сентября ВР внесла изменения в Уголовный кодекс относительно установления ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество. Законом предусмотрено, что создание или руководство подобной мошеннической группой наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Участие в такой группе лица, осознававшего противоправный характер деятельности такой организованной группы, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Под электронно-коммуникационной мошеннической организованной группой понимается объединение лиц с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронных коммуникаций. Деятельность группы может включать сбор, хранение, обработку или использование персональных данных, информации, составляющей банковскую тайну, реквизитов платежных инструментов, индивидуальной учетной информации, кодов аутентификации или другой информации, используемой для совершения мошенничества.

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