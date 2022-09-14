Мобильный оператор объясняет решение выключить соединение с решением оккупационных "властей".

Оккупанты на Луганщине продолжают делать вид, что ситуация под контролем, но отключили мобильный интернет и продолжают вывозить награбленное имущество в РФ.

Об этом заявил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Как объясняет местный оператор, интернет людям выключили по распоряжению "органов оккупационной власти" - для обеспечения обороноспособности и безопасности.

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Между тем, на пунктах пропуска уже который день увеличиваются очереди. В частности, на участке трассы Старобельск – Луганск стоит около трехсот гражданских автомобилей, в основном с государственными номерными знаками Харьковской области.

Как отмечает Гайдай, большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, а за рулем российские военные.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. На Харьковщине украинские силы освободили более 300 населенных пунктов, в общем - 3,8 тыс. кв. км и около 150 тысяч населения, хотя реальное количество почти вдвое больше".

Вместе с тем, похоже, группировка войск РФ на реке Оскол с выходом на админграницу Луганской области, где противник смог раньше закрепиться, может быть разгромленным из-за отсутствия подкрепления.

По состоянию на 13 сентября продолжались бои за контроль над Лиманом пророссийские боевики и военные накануне покинули Кременную, но туда пока не зашли ВСУ.

На юге защитники продолжают бить по логистике врага. Россияне наращивают резервы на левом берегу. ВСУ фиксируют единичные попытки РФ штурмовать некоторые участки фронта. Однако после жесткого отпора оккупанты возвращаются без техники и с потерями личного состава.

По мнению западных аналитиков, нынешние успехи контрнаступления ВСУ могут стать переломным моментом войны. И наибольшей неожиданностью он стал для самих россиян, убеждены в Пентагоне.

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