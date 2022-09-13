Жданов ответил, Почему россияне бегут из Луганщины / фото Минобороны РФ

На все еще оккупированной территории Луганской области люди вывешивают украинские флаги, ожидая освобождения. В то же время россияне даже не пытаются их снять, осознавая неизбежность деоккупации. 

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире канала FreeДом.

По мнению эксперта, сейчас Россия переживает кадровый голод. Желающих воевать с каждым днем становится меньше, как и путей исправить ситуацию.

"На сегодня российская армия фактически исчерпала те возможности, которые ей давало пополнение за счет желающих повоевать. Желающих повоевать становится все меньше. В подтверждение своих слов могу напомнить, что сегодня поступила информация, что Путин якобы поручил олигархам формировать частные военные компании, которые затем должны влиться в общие ряды российских оккупационных войск на территории Украины", - отметил Жданов.

Он напомнил, что Россия формировала 50 добровольческих батальонов для войны в Украине. Однако в последнее время Россия о них не вспоминает. Как отмечает Жданов, есть основания полагать, что этот проект развален.

Кадровые проблемы и заставили россиян отступать с Луганщины. По данным Жданова, русский гарнизон отступил, в частности, из Сватово.

"Со Сватово гарнизон снялся, тот небольшой, который был. Коллаборанты снялись. До 20 автомобилей угнали у мирных жителей. Все стоят в очередях в Станице Луганской на пересечение границы с Россией. В Старобельске пакуют вещи", - констатировал Жданов.

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Как сообщал УНИАН, Генштаб заявлял, что в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские оккупанты покидают свои позиции и бегут с награбленным вглубь временно занятых территорий или в Россию. В частности, из Сватово оккупанты бежали на "Камазах" и бронированных "Тиграх".

Вчера в ГШ заявили, что российские оккупанты в Сватово Луганской области в панике собрали вещи и убежали из-за контрнаступления Вооруженных Сил Украины, который надвигается в область. Захватчики также эвакуировали свои семьи.

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