Местных жителей призвали быть осторожными.

В ночь на пятницу, 3 февраля 2023 года, российские оккупанты осуществляют обстрел Херсона.

Как сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, враг ведет массированный обстрел.

"Орки продолжают массированный обстрел Херсона, будьте осторожны!", – подчеркнул он.

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Ситуация на Херсонщине

По состоянию на 2 февраля, в Херсоне осталось около 57 тысяч жителей, люди продолжают покидать родной город из-за постоянных вражеских обстрелов. В декабре выехало около 8 тысяч человек, а в январе – около 3 тысяч.

В британской разведке рассказали о цели постоянных интенсивных обстрелов российскими оккупантами города Херсон и освобожденной части Херсонской области. Точная причина атак не понятна, но российские командиры, вероятно, хотят ухудшить моральный дух гражданских и сдерживать любые украинские контратаки через реку.

Кроме постоянных обстрелов, на Херсонщине активизировались вражеские ДРГ. Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, что так россияне пытаются истощать силы обороны и давить на население деоккупированной части области.

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