В частности отмечается, что российские оккупанты делают это с целью сдерживания возможных контрнаступлений украинских войск.

В британской разведке рассказали о цели постоянных интенсивных обстрелов российскими оккупантами города Херсон и освобожденной части Херсонской области. Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"В последние дни одни из наиболее интенсивных обстрелов в конфликте, вероятно, прошли вдоль реки Днепр на юге Украины. К ним относятся постоянные российские обстрелы города Херсон из артиллерии, огонь ведется из восточной части реки (Днепр)", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 29 января местные власти сообщили о гибели еще трех гражданских в Херсоне, когда два пришвартованных к берегу иностранных судна были повреждены, что повлекло за собой разлив нефти.

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"Херсон остается наиболее регулярно обстреливаемым крупным украинским городом за пределами Донбасса. Точное обоснование России для расходования ее ограниченных запасов боеприпасов в этом месте неясно. Однако командиры, вероятно, имеют целью ухудшить моральный дух гражданских и сдерживать любые украинские контратаки через реку", - сказано в сообщении.

По данным Гештаба, за прошедшие сутки на Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы 21 населенного пункта. В результате обстрелов области один человек погиб, еще один - получил ранения.

Напомним, несколько дней назад Херсон оказался под массированным ударом со стороны России. В результате было повреждено коммунальное предприятие и 16 единиц техники, в том числе, эвакуационный транспорт. Оккупанты также попали в больницу, автостанцию, школьную площадку.

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