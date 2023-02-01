По словам Гуменюк, оперативная обстановка на юге Украины остается достаточно сложной.

Применение диверсионно-разведывательных групп российскими оккупантами в устье Днепра на Херсонщине является постоянной тактикой врага. Так россияне пытаются истощать Силы обороны и давить на население деоккупированной части области.

Комментируя в эфире телеканала FREEДОМ информацию о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили пять легкомоторных лодок с ДРГ в районе островов в устье реки Днепр начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что таким образом оккупанты также истощают Силы обороны.

"Это постоянная их тактика. В том, чтобы истощать Силы обороны, чтобы проверять глубину и прочность нашей обороны, в частности расшатывать общее психологическое состояние мирного населения, которое, по их замыслу, не должно чувствовать себя спокойно на деоккупированном правобережье. То есть это создание постоянной угрозы не только артиллерийских обстрелов, но и такого эффекта присутствия врага, которые пытаются давить на то, что они обещали: "Мы вернемся". Но это как раз такая тактика действия, которая, в принципе, в нашем противодействии выглядит как неуспешная, несовершенная, проигрышная", – пояснила она.

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По словам Гуменюк, оперативная обстановка на юге Украины остается достаточно сложной. Российские оккупанты не прекращают обстрелов мирного населения.

"Однако она (ситуация – ред.) контролируется Силами обороны, которые дают соответствующий отпор и продолжают контрбатарейное противостояние. Линия фронта, как и ранее, проходит через Днепр, поэтому это основной вид борьбы сейчас и основная цель – это истощение сил и морального духа врага", – добавила Гуменюк.

Ситуация на Херсонщине

После деоккупации правобережной части Херсонщины российские оккупанты не прекращают обстрелов населенных пунктов. Это побуждает людей выезжать в более безопасные места. Так, в Херсоне из-за постоянных обстрелов осталось около 20% процентов жителей.

В британской разведке отметили, что точно объяснить цель постоянных обстрелов освобожденных населенных пунктов Херсонщины сложно. Однако, вероятно, командиры ставят целью ухудшить моральный дух гражданских и сдерживать любые украинские контратаки через Днепр.

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