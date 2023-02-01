Враг применяет минометы, танки, крупнокалиберную артиллерию.

В Херсоне из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами осталось около 20% жителей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер комендатуры Херсона Дмитрий Плетенчук во время онлайн-брифинга в Медиацентре Украина - Одесса.

"Сейчас в Херсоне остается около 20% жителей. Это менее 60 тыс. человек. До полномасштабного вторжения здесь проживали примерно 333 тыс. Около 100 тыс. человек выехали во время оккупации, остальные - когда после деоккупации города начались обстрелы", - сказал он.

По словам Плетенчука, российские военные каждый день наносят удары по всему городу из систем залпового огня БМ-21 "Град". Параллельно они обстреливают инфраструктурные объекты: в первую очередь - больницы, объекты энергетического обеспечения, также - людные места.

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Как добавил Плетенчук, враг применяет для обстрелов города минометы, танки, крупнокалиберную артиллерию.

"Чтобы этого не происходило, нам нужно отогнать их от левого берега хотя бы на 100 км", - говорит пресс-офицер. В то же время он предполагает, что, исходя из опыта Николаева, который еще недавно страдал от тотальных ракетных обстрелов, оккупанты начнут использовать более тяжелое вооружение против мирных херсонцев. В частности, пушки "Пион", реактивные системы залпового огня "Торнадо", ракеты С-300 и тому подобное. Поэтому необходимо, чтобы врага оттеснили дальше от города где-то на 150 км.

Плетенчук подчеркнул, что сейчас безопасных локаций в Херсоне нет. Больше всего страдает микрорайон "Остров", который находится в отдалении от других районов города. "К сожалению, люди не прислушиваются к рекомендациям покинуть этот микрорайон. Некоторые остаются там с детьми", - сказал Плетенчук.

Обстрелы Херсона – актуальное

После освобождения украинскими защитниками в ноябре Херсона и правого берега Днепра российские оккупанты ежедневно ведут хаотичный огонь по гражданским.

Враг устроил "кровавую баню" в центре города на Сочельник 24 декабря. Также Россия обстреливает больницы, энергообъекты и места скопления мирных жителей.

По мнению британских аналитиков, Россия тратит дефицитные боеприпасы на обстрелы города и его окрестностей, только чтобы посеять среди местного населения панику и не дать ВСУ контрнаступить на юге.

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