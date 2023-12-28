Россияне открыли огонь по мирному населенному пункту около полудня.

Вследствие вражеского обстрела села Беленькое в Запорожском районе погибли двое мужчин, еще трое ранены.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко, россияне открыли огонь по мирному населенному пункту около полудня.

"Сегодня в 11:40 рашисты осуществили артиллерийский обстрел береговой линии реки Днепр в селе Беленькое Запорожского района. В результате обстрела российскими террористами погибли двое гражданских мужчин, еще трое ранены", - написал он.

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Также он добавил, что взрывной волной повреждена машина.

Массированный обстрел Херсона 26 декабря – что известно

26 декабря россияне совершили длительный и массированный обстрел Херсона. В частности, они нанесли удары по железнодорожному вокзалу в момент ожидания почти 150 людьми отправления эвакуационного поезда.

Полицейские, которые несли службу на вокзале, срочно эвакуировали людей, всех удалось вывести в безопасные места. Однако двое гражданских получили осколочные ранения. Во время эвакуации погиб 29-летний лейтенант полиции, который в составе сводного отряда нес службу в Херсоне.

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