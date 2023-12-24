Из-за обстрелов РФ в области 9 человек получили ранения, среди них - ребенок.

Российская армия нанесла удар по Херсону и попала в жилой дом, в результате чего погибли люди.

Как сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, этой ночью российская армия обстреляла центр города. Из-за попадания артиллерийского снаряда по жилому дому пострадала семья.

"На месте погиб 87-летний мужчина и его 81-летняя жена. Взрывную травму, контузию и ранение ноги получил 54-летний херсонец. После оказания помощи он отказался от госпитализации", - рассказал чиновник.

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По его словам, также в Центральном районе города во время разбора завалов спасатели нашли погибшего мужчину. Его личность устанавливается.

Всего с 06:00 субботы, 23 декабря, по 06:00 сегодня, воскресенья, противник совершил 88 обстрелов региона, выпустив 425 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, БПЛА и авиации, из них - 2 ракетных. В частности, по Херсону враг выпустил 71 снаряд.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, медицинские учреждения, учебное заведение и объекты критической инфраструктуры в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 9 – получили ранения, среди них - ребенок", - добавляет Прокудин.

По данным Херсонской МВА Романа Мрочко, Херсонскую городскую территориальную общину за минувшие сутки было обстреляно 28 раз, для чего россияне использовали 105 снарядов и две ракеты.

Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Камышанах и Зимовке.

"В результате российских вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной общины три человека, к сожалению, погибли, еще 8 - получили ранения различной степени тяжести. Всем травмированным оказана медицинская помощь", - отмечает председатель городской администрации. Он также обнародовал фото, на которых зафиксированы последствия ночного обстрела.

Ситуация в Херсоне

Вечером 23 декабря российские военные нанесли удар по Херсону. Пострадали люди. Среди них-мужчины 78, 68 и 63 лет, которым врачи оказали помощь на месте. В медучреждение были госпитализированы двое мужчин, 21 и 39 лет. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Также ранение получила 15-летняя девушка.

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