На вокзале около 140 гражданских ждали на железнодорожном вокзале отправления эвакуационного поезда.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские захватчики нанесли удары по железнодорожному вокзалу Херсона в момент ожидания на отправление эвакуационного поезда. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении к украинцам.

"Сложный день. Только что был доклад по обстрелу Херсона. Российский удар по железнодорожному вокзалу. Эвакуационный поезд. Все службы сейчас на месте. Количество убитых и пострадавших сейчас устанавливается. На месте было много гражданских. Все обновления информации будут представлены соответствующими службами", - сообщил Зеленский.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram, в Херсоне вечером около 140 гражданских ждали на железнодорожном вокзале отправления эвакуационного поезда.

В то же время, в это время враг начал массированный обстрел города.

"Полицейские, которые несли службу на вокзале, срочно начали эвакуацию людей. Благодаря четким действиям полиции, всех удалось вывести в безопасные места. Двум гражданским, получившим осколочные ранения, оказывают медицинскую помощь", - сообщил Клименко.

"К сожалению, в результате обстрела погиб лейтенант полиции с Кировоградщины. Он в составе сводного отряда нес службу в Херсоне. Смертельное ранение получил во время эвакуации людей. Наши соболезнования родным и близким погибшего", - отметил глава МВД.

Кроме того, еще двое полицейских сейчас госпитализированы в больницу с осколочными ранениями.

Как сообщает "Укрзализныця" в Telegram, в результате обстрела Херсона поврежден вокзал и подвижной состав поезда.

"Сейчас известно о нескольких раненых работниках. Пассажиры в укрытии", - говорится в сообщении.

"План следующий: ждем стабилизации ситуации вокруг вокзала, пересаживаем людей в автобусы от Привокзальной площади до Николаева (спасибо Херсонской военной администрации за оперативную подмогу), там мы уже сейчас готовим резервные вагоны — и ими повезем более 100 пассажиров в безопасность", - сказано в сообщении.

В то же время, ситуация контролируемая, железнодорожники готовы продолжать движение.

Кроме того, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил в Telegram, что российские войска продолжают обстреливать Херсон.

"Сегодня армия РФ несколько раз атаковала город из разных видов оружия. На этот час известно о трех раненых, один из них в тяжелом состоянии", - отметил Мрочко.

По его данным, еще один мужчина Сегодня обратился за медицинской помощью. Травмы он получил накануне около 23:00.

Обстрелы Херсона - детали

Накануне глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что оккупационные войска атаковали Херсонщину.

"В полдень по Никольскому зафиксировано по меньшей мере 26 "прилетов". Вражеским огнем повреждено с десяток жилых домов. Под завалами одного из домов спасатели обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины", - отметил он.

Также около 10:40 россияне обстреляли Тягинку. "Травмы, несовместимые с жизнью, получил один человек", - сообщил глава ОВА.

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