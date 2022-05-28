От вражеского обстрела пострадала территория Зеленодольской общины.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. Враг целился по Зеленодольской общине и снова попал в церковь.

Об этом на своей странице в Telegram сообщает председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Ночь на Днепропетровщине прошла не совсем спокойно. Оккупанты обстреляли территорию Зеленодольской общины. Рашисты попали по храму. К счастью, никто не пострадал.

"В одном из сел под огонь попала территория церкви: повреждены окна, забор и ворота. Люди целы, никто не пострадал. Это уже второй случай в нашей области, когда оккупанты попали по храму. Палят без разбора. Это все, что надо знать о "русском мире", - рассказал Лукашук.

Также он добавил, что в других общинах Днепропетровщины ночь прошла тихо. В регионе нет войск РФ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты попали в казарму Нацгвардии на Днепропетровщине. 10 человек погибли, еще 35 получили ранения.

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