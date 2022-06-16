Сейчас известно о по меньшей мере трех погибших и семи раненых.

Российские захватчики нанесли авиаудар по зданию в Лисичанске в Луганской области, где скрывались люди. В результате удара есть жертвы.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в своем Telegram-канале.

"Авиаудар по Лисичанску. Попали в одно из зданий, где скрывались люди. По меньшей мере трое погибших и семеро раненых", - подчеркнул Гайдай.

Также глава областной военной администрации сообщил, что сейчас разбираются завалы здания.

По словам руководителя Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александра Заики, ситуация в Лисичанске очень сложная, в городе разрушено 60% инфраструктуры и жилых застроек.

По данным украинского журналиста, 13 июня российские оккупанты снова провалили попытку взять под контроль трассу Бахмут-Лисичанск. Вражеская армия в бою за трассу понесла значительные потери: 12 убитых и 16 раненых.

Как сообщал УНИАН, в конце мая российские захватчики уничтожили авиационным ударом здание кинотеатра в Лисичанске, в котором раньше прятались люди.

Напомним, ранее в штабе сообщали, что украинские воины успешно отбили штурм противника в Северодонецке и Тошковке.

Вас также могут заинтересовать новости: