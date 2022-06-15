Сейчас там продолжаются боевые действия.

Украинские воины успешно отбили штурм противника в Северодонецке и Тошковке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Украинские воины успешно отражают попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковке, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

На Северодонецком направлении противник осуществлял огневой влияние по нашим позициям из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар вблизи Белой Горы.

Бои за Северодонецк - что известно

Генштаб ВСУ 13 июня сообщил, что российские оккупанты при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в Северодонецке и оттеснили ВСУ из центра города. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские оккупанты контролируют более 70% Северодонецка, ожесточенные бои идут за каждый сантиметр города, поэтому массовая эвакуация и подвоз гуманитарных из-за обстрела невозможны.

Позже стало известно, что все мосты в Северодонецк разрушены, однако город не заблокирован и часть города под украинским контролем. В случае быстрого вытеснения захватчиков из города восстановить коммуникации до зимы не удастся.

Кроме того, оккупанты продолжают мощно обстреливать Лисичанск.

По данным Генштаба, российские оккупанты пытаются закрепиться в центре Северодонецка.