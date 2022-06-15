Оккупанты наступают в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.

Противник сосредоточивает усилия на продолжении наступления на Славянск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступления на Славянск. Осуществлял артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Шевелевка, Вернополье, Грушуваха, Новая Павловка. Нанес авиаудар вблизи Гусаровки", - говорится в сообщении.

Штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина наши воины успешно отбили. Враг ведет наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.

Напомним, россияне обстреляли из "Ураганов" Апостолово на Днепропетровщине. в результате вражеского обстрела погибли четыре человека.

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