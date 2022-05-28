Раньше его в качестве укрытия использовали местные жители.

Российские захватчики уничтожили авиационным ударом здание кинотеатра в Лисичанске Луганской области.

Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

По его словам, ранее в этом здании скрывались от обстрелов жители города. К счастью, всех их уже давно эвакуировали из Лисичанска.

В результате вражеского авиаудара никто не пострадал, сообщил Гайдай.

"Рашисты умышленно бьют по местам, где могут находиться жители, таким образом россияне пытаются убить как можно больше украинцев. Берегите себя!" - отметил председатель Луганской областной государственной администрации.

Также он опубликовал фотографии и видео, на которых можно увидеть масштабы разрушений.

Как сообщал УНИАН, в Лисичанске в одном из районов в братской могиле похоронены уже 150 человек. В полиции Луганской области даже сформировали погребальную команду, поскольку правоохранителям приходится подменять много служб.

Ранее сообщалось, что украинские военные снесли блокпост диверсионно-разведывательной группы россиян на трассе Лисичанск-Бахмут вместе с оккупантами.

Также ранее оккупанты нанесли по Лисичанску мощный и долговременный артиллерийский удар, погибли трое людей.

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