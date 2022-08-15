Прошлая неделя в городе была "некомфортной" для захватчиков.

Российские оккупанты начали вывозить свои семьи из захваченного Мелитополя.

Об этом в эфире Апостроф TV сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, прошлая неделя в Мелитополе была "некомфортной" для оккупантов. По мнению Федорова, захватчики понимают, что им скоро придется покинуть город.

"И как следствие — военные РФ начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Конечно, мы понимаем, почему они это делают. Потому что понимают, что им нужно будет быстро бежать с территории нашего города, а семьи будут мешать этому", — отметил мэр.

Как ранее сообщал УНИАН, мелитопольские партизаны способствуют действиям украинских военных. Они уничтожают железнодорожные объекты, задерживают логистику противника и информируют украинские силы о передвижении подразделений оккупантов.

На днях украинские партизаны взорвали железнодорожный мост вблизи Мелитополя. Он частично уничтожен. Это вызвало панику среди оккупантов, и они пытаются отыскать партизанов.

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