Главная колаборантка города боится за свою жизнь.

Колаборантка Галина Данильченко, которую оккупанты назначили "мэром" захваченного Мелитополя, не появляется на людях.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, женщина боится за свою жизнь.

"Она прячется, не появляется на людях, потому что боится за свою жизнь. Появляется только для записи каких-то пропагандистских видео и рассказывает, что все у нее под контролем. Но с людьми она не встречается", – рассказал Федоров.

Как известно, Данильченко успешно избиралась в 2015 и 2020 годах в Мелитопольский горсовет от партии "Оппозиционный блок".

Напомним, ранее Данильченко, возглавившая Мелитополь после оккупации российскими войсками, заявила о начале в городе подготовки к референдуму о вхождении захваченного противником региона в состав Российской Федерации. По некоторой информации, референдум планируют провести 11 сентября.

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