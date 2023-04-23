Россияне пытаются запускать беспилотники небольшими партиями.

Российские оккупанты изменили тактику применения иранских дронов-камикадзе типа "Шахед". Их запускают малыми партиями, чтобы выявить украинскую ПВО. Об этом рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии "24 каналу".

По ее словам, вместо запуска сразу большого числа дронов теперь враг запускает в одной волне по 3-4 дрона, чтобы вскрыть работу ПВО. После этого новая волна дронов направляется непосредственно в эти места. Теперь одна такая атака может состоять из 14-17 дронов вместо прежних 20–25.

Также россияне пытаются атаковать места, где, по их мнению, ВСУ могут хранить технику для будущего контрнаступления. Попытки бить по электроподстанциям тоже сохраняются.

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Атаки "Шахедов" – последние новости

В последние несколько дней россияне начали активно атаковать Украину беспилотниками. Как правило, запускали по несколько штук. Наиболее массовой была атака в ночь на пятницу, когда по Украине было выпущено 12 дронов.

По данным американского Института изучения войны, россияне получили новую партию иранских дронов. Именно этим объясняется возобновление атак беспилотниками в последние дни.

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