Российские оккупанты изменили тактику применения иранских дронов-камикадзе типа "Шахед". Их запускают малыми партиями, чтобы выявить украинскую ПВО. Об этом рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии "24 каналу".
По ее словам, вместо запуска сразу большого числа дронов теперь враг запускает в одной волне по 3-4 дрона, чтобы вскрыть работу ПВО. После этого новая волна дронов направляется непосредственно в эти места. Теперь одна такая атака может состоять из 14-17 дронов вместо прежних 20–25.
Также россияне пытаются атаковать места, где, по их мнению, ВСУ могут хранить технику для будущего контрнаступления. Попытки бить по электроподстанциям тоже сохраняются.
Атаки "Шахедов" – последние новости
В последние несколько дней россияне начали активно атаковать Украину беспилотниками. Как правило, запускали по несколько штук. Наиболее массовой была атака в ночь на пятницу, когда по Украине было выпущено 12 дронов.
По данным американского Института изучения войны, россияне получили новую партию иранских дронов. Именно этим объясняется возобновление атак беспилотниками в последние дни.