Украинские бойцы уничтожили восемь БПЛА.

В Воздушных силах уточнили, что российские войска запустили из Брянской области России по Украине 12 БПЛА Shahed, из которых восемь были уничтожені.

Как сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, противник атаковал с северного направления (Брянская область) ударными дронами-камикадзе.

"Оккупанты применили до 12 ударных дронов Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Центр" Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сухопутных войск ВС Украины уничтожено восемь Shahed", - сообщает Командование Воздушных сил.

Атака РФ дронами Shahed - что сообщалось

Как писал УНИАН, ночью 21 апреля в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу, связана она была с атакой дронами-камикадзе Shahed.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о работе ПВО.

Накануне, руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сказала, что российские захватчики получили и уже используют дополнительную партию дронов-камикадзе для осуществления атак на украинские территории.

Она отметила, что доведенные до критического минимума их ракетные запасы заставляют их брать такие паузы и выискивать альтернативные способы давления на тыловые районы Украины. Именно поэтому они в ожидании дополнительной партии дронов-камикадзе брали такую паузу. Теперь они получили эту партию и начинают ее использовать.

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