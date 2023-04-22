Использование ракет РФ уменьшилось.

Российские оккупанты для последних атак по Украине использовали новую партию иранских дронов Shahed-136/131.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Аналитики обратили внимание, что россияне атаковали Киев впервые за 25 дней.

По данным экспертов, всего за 20 апреля захватчики выпустили по территории Украины 26 БПЛА, а 21 апреля - 12. В первый день украинские силы ПВО сбили 21 дрон, а во второй - 8.

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"Руководитель украинского совместного координационного пресс-центра южных сил Наталья Гуменюк 20 апреля заявила, что российские войска ждали прибытия новой партии беспилотников Shahed, чтобы использовать их для дальнейших ударов, и отметила, что использование Россией ракет также уменьшилось", - добавили в ISW.

Атака дронов по Украине

В ночь на 21 апреля интервенты применили против Украины до 12 ударных дронов "Shahed-136/131". Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины уточнило, что противник атаковал с северного направления (Брянская область).

Эта атака оккупантов беспилотниками не имела последствий для энергосистемы, потребности в ограничении потребления нет. В то же время два дрона попали в нефтебазы в разных областях Украины, из-за чего были потеряны тысячи тонн горючего.

Вечером 21 апреля 2023 года около 19:00 часов враг снова атаковал Украину дронами, однако на этот раз - с юго-восточного направления. В ВВС отметили, что были уничтожены четыре из пяти "шахедов".

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