Россия атаковала Украину иранскими дронами с юго-восточного направления.

Вечером 21 апреля подразделения ПВО уничтожили четыре из пяти дронов-камикадзе Shahed-136/131, которыми российские оккупанты атаковали Украину.

"Вечером 21 апреля 2023 года около 19:00 часов противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе "Shahed-136/131", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Там отметили, что силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Схид" Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины уничтожены четыре из пяти "шахедов".

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Атаки РФ дронами-камиказде - детали

В ночь на пятницу, 21 апреля, российские оккупанты применили против Украины до 12 ударных дронов "Shahed-136/131". Как сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, противник атаковал с северного направления (Брянская область) ударными дронами-камикадзе.

Ночная атака россиян беспилотниками не имела последствий для энергосистемы, потребности в ограничении потребления нет. Однако во время атаки российских оккупантов два дрона "Шахед" попали в нефтебазы в разных областях Украины, потеряны тысячи тонн горючего.

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