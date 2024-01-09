Морозы и снег уменьшили количество вражеских штурмов, но паузы нет.

У российских оккупантов на Бахмутском направлении появился еще один приоритет для "освобождения" до выборов их Путина – это населенный пункт Ивановское Донецкой области.

Об этом сказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

Он отмечает, что оккупанты пытаются вернуть освобожденные Вооруженными силами Украины населенные пункты, точнее то, что осталось от них, Клещиевка, Андреевка. При этом их они контратакуют буквально с разных направлений.

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"Если брать северный фланг, то здесь они сосредоточили свое внимание в направлении Богдановки, Хромово. Они пытаются прорваться между этими населенными пунктами. И у них появился еще один приоритет к выборам их Путина – это Ивановское. Сюда бросили целую 11 десантно-штурмовую бригаду из Улан-Удэ, которая выходила на восстановление. Они хотят показать Путину, что их десантура может одерживать победу без задействования других подразделений", - рассказал Калашников.

Также он отметил, что на Бахмутском направлении враг меньше атакует живой силой с задействованием техники, однако артиллерия работает днем и ночью.

"Если позволяет погода, то враг также применяет и авиацию, то есть сбрасывает на нас свои управляемые авиационные бомбы. Ситуация напряженная, достаточно опасная, но управляемая", - сообщил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады.

Он также рассказал, что дорога, ведущая к Чосовому Яру - это логистическая артерия для наших войск, поэтому враг пытается ее держать под своим огневым контролем.

Калашников отметил, что в Донецкой области уже два дня морозы, выпало много снега, и это замедлило контратаки, активные действия врага.

"Штурмовые отряды используются в меньшем количестве, но о паузе говорить нельзя", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

По данным Генерального штаба, за прошедшие сутки, 8 января, на фронте произошло 67 боевых столкновений. Две атаки украинские войска отбили на Бахмутском направлении в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там было отбито 12 атак.

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