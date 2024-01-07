На Бахмутском направлении активизировалась российская артиллерия и авиация, которой враг наносит массированные удары по городам.

На Бахмутском направлении активизировалась российская артиллерия и авиация, которой враг наносит массированные удары по городам. Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал майор Национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "рубеж" Денис Нагорный.

"Активизировалась российская артиллерия и авиация. Они наносят массированные удары по городам. Такой "режим бульдозера" - то, что они не могут взять, пытаются разрушить. Так же, как был стерт с лица земли Бахмут", - отметил он

Также, по словам Нагорного, россияне начали в еще большем количестве использовать FPV-дроны и "Ланцеты" для ударов по нашей артиллерии и бронетехнике. Кроме этого, враг продолжает штурмовать малыми и средними пехотными группами по 10-50 человек личного состава при поддержке бронетехники, которая служит средством их доставки к определенным рубежам.

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"Россияне продолжают штурмовать направление Белогоровки, Спорного. Особенно сосредоточили усилия в направлении Богдановки с целью выхода к каналу Северский Донец - Донбасс, чтобы начать захват Часова Яра. Пока им это не удается. А также пытаются продвинуться в районе Клещиевки и Андреевки", - сообщил о текущей ситуации Нагорный.

По его словам, сейчас на Бахмутском направлении ни одна из сторон не имеет тех или иных преимуществ. Бои можно охарактеризовать как средней и большой интенсивности.

Потери врага - актуальная информация

Как говорится в сообщении Генштаба, за минувшие сутки (6 января) "отминусов" еще 860 россиян, общие потери личного состава с начала полномасштабного вторжения составили уже 364 тысячи 730 оккупантов.

В субботу, 6 января, состоялось 45 боевых столкновений между Силами обороны и российскими оккупантами. Российские захватчики пытались наступать на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях.

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