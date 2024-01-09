Оккупанты пытались прорвать позиции ВСУ сразу на семи направлениях.

За прошедшие сутки, 8 января, на фронте произошло 67 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении Вооруженные Силы Украины отбили 5 атак оккупантов возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил две безрезультатные атаки восточнее Тернов Донецкой области. Еще две атаки украинские войска отбили на Бахмутском направлении в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

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"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области", - добавили в Генштабе.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Там было отбито 12 атак. В то же время на Запорожском направлении враг пытался прорваться южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки. Силы обороны отразили семь атак.

"На Херсонском направлении украинские защитники в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны. В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - отметили в ведомстве.

Война в Украине - последние новости

NYT пишет, что потери украинских войск тяжелые для всех частей фронта. По словам солдат, за последние месяцы почти все были ранены или чудом спаслись. Физически наши войска истощены, но морально - сохраняют силу духа и оптимизм.

Накануне сообщалось, что Украина планирует начать наступление на временно оккупированном левом берегу Херсонской области после получения от Норвегии американских истребителей F-16.

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