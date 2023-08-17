Она начнется после "выборов" в сентябре.

Российские захватчики готовят масштабную мобилизацию во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщают партизаны движения "Атеш" из Симферопольского военкомата. Отмечается, что мобилизация затронет почти все возрастные группы населения полуострова.

Мобилизация должна состояться после так называемых "выборов", которые запланированы на сентябрь.

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"Это подтверждает предварительную информацию наших агентов, что оккупанты готовят масштабную мобилизацию населения оккупированных украинских регионов после так называемых "выборов" в сентябре. В некоторых населенных пунктах Запорожской области уже объявили о досрочных "выборах". Мы призываем всеми способами избегать мобилизации, или пишите нам. Мы разрушим российскую армию изнутри", - отмечают партизаны.

Мобилизация в оккупационную армию

По данным ГУР, Россия намерена восстановить боеспособность и наступательный потенциал своей армии. Следовательно, руководство оккупационной армии декларирует намерение создать целый ряд новых военных формирований: десантных полков, дивизий, механизированных бригад. Украинская разведка считает, что в РФ планируют призвать до 250 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, ранее в оккупированном Крыму студентам угрожали, что они не сдадут экзамены, если не подпишут повестку в российскую армию.

Россия активно использует мобилизованных на оккупированных территориях. По данным ЦНС, на войне погибли более 20 тысяч мобилизованных жителей оккупированной Горловки.

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