Россияне готовятся проводить новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях.

Российские захватчики продолжают нарушать международное гуманитарное право. Россияне готовятся к новой волне принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Украины, что прямо прямо запрещено статьей 51 четвертой Женевской конвенции от 1949 года.

Как сообщает Центр национального сопротивления, план принудительной мобилизации представили, в частности, гауляйтерам в оккупированной Горловке Донецкой области (город находится в оккупации с 2014 года – УНИАН). Однако коллаборанты заявили, что в городе растет социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло более 20 тысяч жителей Горловки, которых принудительно мобилизовали в 2022 году.

"Из жителей временно оккупированных территорий формируют передовые отряды, которые россияне без надлежащей подготовки бросают на украинские отряды, ведь россиянам выгодна смерть украинцев, независимо от стороны, за которую они воюют. При этом цели "СВО" не достигаются и постоянно меняются. В прошлом году для достижения эфемерных целей было мобилизовано 300 тыс. граждан РФ. Результатом этой мобилизации стали сотни тысяч трупов и раненых россиян, что усилило социальное напряжение уже в самой РФ", – объяснили в ЦНС.

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Отмечается, что теперь россияне планируют увеличить темпы мобилизации именно на оккупированных территориях Украины, "чтобы не выводить свое население из транса пропаганды и не потерять популярность войны".

Война в Украине: ситуация на оккупированных территориях

Россия активно готовится к проведению так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины. В частности, агрессор прибегают к различным пропагандистским мерам. По словам главы Северодонецкой районной военной администрации Романа Власенко, к участию в таких мероприятиях оккупанты привлекают молодежь и пенсионеров.

В то же время на левобережной Херсонщине оккупанты начинают готовиться к боям. Так, в Голой Пристани до личного состава довели приказ об объявлении неофициального действия режима повышенной готовности. Враг усилил проверки на блокпостах и закрыл все въезды в город, кроме одного.

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