Они шантажируют их на экзаменах.

В оккупированном Крыму студентам угрожают, что они не сдадут экзамены, если не подпишут повестку в российскую армию.

Об этом сообщается на сайте общественной организации "КрымSOS". По данным их источников, в одном из университетов Симферополя студенту сказали, что он сможет сдать экзамены только подписав повестку. Он согласился из-за давления.

В организации уточняют, что подобные условия ставят студентам призывного возраста и в других образовательных учреждениях. "Разговоры проводятся частно, чтобы ситуации не огласили", - говорится в сообщении.

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Мобилизация в Крыму

По данным организации, за время оккупации на полуострове провели 17 незаконных призывных компаний. Последняя стартовала 1 апреля 2023 года.

Напомним, что в сентябре прошлого года российский диктатор Путин объявлял о "частичной" мобилизации на территории Российской Федерации. В Украине тогда заявили, что в большую часть повесток оккупанты расписали на киримлы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что что война в Украине началась с Крыма, поэтому должна им и закончиться.

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