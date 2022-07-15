Предатели и оккупанты запаниковали.

"Правительства" российских коллаборантов и оккупантов эвакуировались из здания Херсонской ОГА.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Он пояснил, что в оккупированной Россией области было создано целых два "правительства" - отдельно "правительство" предателей с Сальдо и Стремоусовым и две недели назад сформировано "правительство" во главе с сотрудниками российской ФСБ.

Оба "правительства" бежали из захваченной ими ОГА, пояснил Хлань.

"Сейчас эти два "правительства" эвакуировались из здания Херсонской ОГА, потому что они в последнее время там расположились, занимали все кабинеты и вели бурную деятельность по хищению Херсонщины. Но последние два дня их уже нет. Они где-то расположились в других местах", - считает Хлань.

При этом депутат облсовета уточнил, что сотрудников российской спецслужбы умышленно разместили среди больных в местной больнице, чтобы использовать гражданских как "живой щит".

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска российские войска взяли, по словам представителей военно-политического руководства РФ, "оперативную паузу". Однако наступление врага на востоке Украины продолжается.

14 июля ВСУ успешно отбили несколько попыток штурма противника на Донбассе и на юге.

На Харьковском направлении россияне по-прежнему пытаются удержать занятые позиции и не допустить выход украинской армии на украинско-российскую границу.

В то же время резкое перенос боевых действий снова в Киевскую область невозможно, заверил главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.

ВСУ восстановили контроль над уже 44 населенными пунктами Херсонской области. Вместе с тем большая часть области все еще находится под временной оккупацией.

В четверг, 14 июля, враг в очередной раз совершил военное преступление, выпустив по гражданской инфраструктуре Винницы ракеты "Калибр". По состоянию на вечер четверга было известно о 23 погибших (в том числе троих детей).

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