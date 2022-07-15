Новую организацию по украинским законам оккупационная власть создать не может, ее также невозможно создать и по законам РФ, пояснил городской голова.

В оккупированном Скадовске россияне хотят полностью переформатировать среднее образование по программам РФ.

Об этом в Facebook заявил мэр города Александр Яковлев.

По его словам, пока ни один директор заведения не перешел на сторону врага. В то же время школы продолжили обучение в дистанционном режиме, когда сами здания захватили оккупанты.

"Технический персонал и учителя не должны ходить в захваченные здания и не должны выполнять указания новых директоров, поскольку законный директор в этом здании не осуществляет своих полномочий", - подчеркнул Яковлев.

Он отметил, что на сегодня все педагоги получают зарплату от государства: "С тем, кто соглашается работать в так называемых "новых школах" с "новым руководством", трудовые отношения будут прекращены автоматически, украинскую заработную плату они перестанут получать".

Такая ситуация сохранится как минимум до начала нового учебного года, пояснил Яковлев.

"Понятно, что новую организацию по украинским законам оккупационная власть создать не может, ее также невозможно создать и по законам РФ. Очевидно, что деньги из бюджета громады и Украины такие организации получать не будут. В ближайшее время их ожидает прекращение электроснабжения, газоснабжения и прочее", - предупредил мэр города.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска российские войска взяли, по словам представителей военно-политического руководства РФ, "оперативную паузу". Однако наступление врага на востоке Украины продолжается.

14 июля ВСУ успешно отбили несколько попыток штурма противника на Донбассе и на юге.

На Харьковском направлении россияне по-прежнему пытаются удержать занятые позиции и не допустить выход украинской армии на украинско-российскую границу.

В то же время резкое перенос боевых действий снова в Киевскую область невозможно, заверил главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.

ВСУ восстановили контроль над уже 44 населенными пунктами Херсонской области. Вместе с тем большая часть области все еще находится под временной оккупацией.

В четверг, 14 июля, враг в очередной раз совершил военное преступление, выпустив по гражданской инфраструктуре Винницы ракеты "Калибр". По состоянию на вечер четверга было известно о 23 погибших (в том числе троих детей).

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