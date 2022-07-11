Российские военные целили именно по гражданским объектам.

Российские оккупанты нанесли еще один ракетный удар по Одесской области.

Об этом заявил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Он напомнил, что в первой половине дня был нанесен ракетный удар по региону, к счастью, люди не пострадали.

"Сегодня вечером был нанесен еще один ракетный удар", - подчеркнул Марченко, добавив, что и на этот раз пострадавших нет.

Он выразил благодарность подразделениям ГСЧС, которые очень оперативно отреагировали и быстро начали разбор завалов.

"Российские уроды целили именно по гражданским объектам. Потому что никаких военных там не было и близко", - отметил Марченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, оккупанты из акватории Черного моря с самолетов выпустили 7 ракет по Одесчине. Вследствие ракетного обстрела значительные разрушения зафиксировали в курортном поселке и на складе Белгород-Днестровского порта.

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