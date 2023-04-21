Необходимости ограничения потребления нет.

Ночная атака россиян беспилотниками не имела последствий для энергосистемы, необходимости ограничения потребления нет.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Ночная атака россиян беспилотниками не имела последствий для энергосистемы и не привела к необходимости ограничения потребления", - говорится в сообщении.

Видео дня

В компании добавили, что производство электроэнергии полностью обеспечивает потребителей. В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.

"Работают все виды генерации. Половодье все еще продолжается. Гидроэлектростанции работают в течение всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды на Днепре и Днестре", - продолжают в пресс-службе.

Также, отметили в "Укрэнерго", продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, и продолжается незначительный импорт из Словакии.

"Сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта. Вчера в очередной раз под обстрел россиян попали распределительные сети в Донецкой области", - добавили в пресс-службе.

Атака беспилотниками в ночь на 21 апреля

В ночь на 21 апреля 2023 года российские войска запустили по Украине 12 БПЛА Shahed, из которых восемь были уничтожены.

Как сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, противник атаковал с северного направления (Брянская область) ударными дронами-камикадзе.

Вас также могут заинтересовать новости: