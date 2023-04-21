Ночная атака россиян беспилотниками не имела последствий для энергосистемы, необходимости ограничения потребления нет.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"Ночная атака россиян беспилотниками не имела последствий для энергосистемы и не привела к необходимости ограничения потребления", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что производство электроэнергии полностью обеспечивает потребителей. В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.
"Работают все виды генерации. Половодье все еще продолжается. Гидроэлектростанции работают в течение всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды на Днепре и Днестре", - продолжают в пресс-службе.
Также, отметили в "Укрэнерго", продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, и продолжается незначительный импорт из Словакии.
"Сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта. Вчера в очередной раз под обстрел россиян попали распределительные сети в Донецкой области", - добавили в пресс-службе.
Атака беспилотниками в ночь на 21 апреля
В ночь на 21 апреля 2023 года российские войска запустили по Украине 12 БПЛА Shahed, из которых восемь были уничтожены.
Как сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины, противник атаковал с северного направления (Брянская область) ударными дронами-камикадзе.