Граждан призвали находиться в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги.

Российские оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога.

"Киевская область! Угроза атаки вражеских БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - сообщила Киевская областная военная администрация.

Там призвали граждан находиться в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги.

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"Берегите себя и близких! Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - сказано в сообщении.

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате вражеской атаки начался пожар на предприятии. Также повреждена многоэтажка.

"Сейчас известно о трех пострадавших. Одного забрала скорая, двоим оказали медицинскую помощь на месте", - добавил он.

Атаки дронами-камикадзе на Украину - детали

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что в ночь на 8 мая была самая массированная атака россиян на Киев с начала полномасштабного вторжения.

"Благодаря нашим силам противовоздушной обороны все 36 дронов были сбиты. Это самая массовая атака с начала войны на наш город", - подчеркнул Кличко.

Ранище ночью, 6 мая, оккупанты совершили очередную попытку атаковать Украину дронами-камикадзе типа "Shahed". Враг запустил семь целей из района Азовского моря.