Российские оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога.
"Киевская область! Угроза атаки вражеских БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - сообщила Киевская областная военная администрация.
Там призвали граждан находиться в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги.
"Берегите себя и близких! Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - сказано в сообщении.
Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате вражеской атаки начался пожар на предприятии. Также повреждена многоэтажка.
"Сейчас известно о трех пострадавших. Одного забрала скорая, двоим оказали медицинскую помощь на месте", - добавил он.
Атаки дронами-камикадзе на Украину - детали
Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что в ночь на 8 мая была самая массированная атака россиян на Киев с начала полномасштабного вторжения.
"Благодаря нашим силам противовоздушной обороны все 36 дронов были сбиты. Это самая массовая атака с начала войны на наш город", - подчеркнул Кличко.
Ранище ночью, 6 мая, оккупанты совершили очередную попытку атаковать Украину дронами-камикадзе типа "Shahed". Враг запустил семь целей из района Азовского моря.