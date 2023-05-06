Россия запустила ночью семь дронов-камикадзе Shahed, все они были сбиты над территорией Донецкой и Днепропетровской областей.

Сегодня ночью, 6 мая, российские оккупанты совершили очередную попытку атаковать Украину дронами-камикадзе типа"Shahed". Враг запустил семь целей из района Азовского моря.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, все вражеские БпЛА были сбиты над территорией Донецкой и Днепропетровской областей.

"Воздушное командование "Восток" отработало. Сегодня имеем 100% реализацию сбитых "Шахедов", - сказал Игнат.

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Он также добавил, что российские захватчики применяли системы С-300, ракеты которых летят по баллистической траектории.

"Против них нужно вооружение, которое у нас уже начинает появляться. Но против С-300 лучший прием - это уничтожить их на земле, откуда их запускают. В принципе их можно достать, не так далеко они находятся", - добавил Игнат.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что Россия в ночь на 6 мая атаковала регион четырьмя беспилотниками иранского производства Shahed. Все они были сбиты, однако в результате падения обломков повреждены несколько домов, люди не пострадали.

Утром 6 мая стало известно, что над Днепропетровской области сбили еще один БПЛА.

А предыдущей ночью, 5 мая, россияне применили по Днепропетровщине два ударных беспилотника Shahed с юго-восточного направления. Они также были уничтожены.

Ранее, 4 мая во время воздушной атаки против Украины российские военные направили на Одессу 15 дронов-камикадзе Shahed-131/136. Тогда же Россия атаковала и Киев, направив на столицу такие же беспилотники.

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