По его словам, городские власти окажут необходимую помощь пострадавшим и оперативно восстановят поврежденное жилье.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что этой ночью была самая массированная атака россиян на Киев с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сказал мэр представителям СМИ, находясь на месте падения обломков одного из сбитых дронов в Святошинском районе.

"Благодаря нашим силам противовоздушной обороны все 36 дронов были сбиты. Это самая массовая атака с начала войны на наш город", - подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что никто из горожан не погиб в результате этой атаки. В то же время есть повреждения ряда объектов. В частности, по словам Кличко, пострадали жилые дома, а также детсад и школа. Самые серьезные разрушения есть жилой многоэтажке в Святошинском районе.

"Люди из этого дома также пострадали... 5 человек на сегодняшний день ранены, двое из них находятся в больнице. Один человек пропоперирован. Угрозы жизни ни одного из раненых не имеет. У прооперированного человека состояние стабильное, я только что общался с врачами...", - сообщил мэр.

В этом доме, по информации Кличко, есть значительные повреждения 3-х квартир, а в большинстве остальных квартир дома выбиты окна.

"Сейчас будет работать комиссия, чтобы выяснить не повреждены ли несущие конструкции. Мы можем сказать, что несущие конструкции не повреждены... когда выводы будут сделаны мы приступим к восстановлению жилья, чтобы люди вернуться в свои квартиры. Город будет пытаться максимально быстро восстановить", - сказал Кличко.

Атака россиян 8 мая - детали

В ночь на 8 мая российские войска атаковали Киевщину ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131". По данным Воздушных сил ВСУ, было применено 35 ударных БпЛА, которые атаковали с северного направления – аэродром Сеща (Брянская область).

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушное командование "Центр" Воздушных Сил, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины, уничтожено все 35 "Shahed-136/131".

Воздушная тревога в столице и области продолжалась этой ночью более 3-х часов. В Киевской городской военные администрации утром сообщили о последствиях вражеской атаки беспилотников на столицу: в Святошинском районе столицы, вероятно, из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще 1 авто горело; зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады; есть падение обломков на проезжую часть.

Также в Соломенском районе поврежден резервуар (5Т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания). На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых авто. И вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован.