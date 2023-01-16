Оккупанты завозят медиков из России.

Российские оккупанты продолжают завозить медиков из РФ в больницы на временно захваченных территориях Украины. Медучреждения переориентируют на лечение военных армии России.

"Захваченный россиянами противотуберкулезный диспансер в г. Каховка Херсонской области перестал обслуживать гражданских. Там обустраивают госпиталь для лечения военных российских оккупационных войск", - говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Россияне системно привозят на временно оккупированные территории Украины медиков из РФ. Отмечается, что 30 медиков привезли в Михайловскую многопрофильную больницу в Запорожской области. При этом во всех захваченных больницах приоритетом стали российские военные.

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"Даже при оказании экстренной помощи предпочтение отдается россиянам. Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения существенно возрастает", - указано в сообщении.

Ситуаця на фронте - что известно

Российкие оккупанты несут колоссальные потери в живой силе. При этом редеют ряды как регулярной армии РФ, так и наемников. Так, по состоянию на 16 января россияне потеряли в Украине около 116 080 солдат.

Кроме того, украинские военные, которые ведут жестокие бои за Соледар, рассказали, что россияне даже не забирают тела погибших и раненных с поля боя, а оставляют их там замерзать.

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