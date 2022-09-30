Некоторым гражданам позволяют оставить себе украинский паспорт.

На временно захваченных территориях Украины оккупанты заставляют местных жителей получать гражданство и паспорта РФ.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 30 сентября.

В частности, в Мариуполе учителям угрожают увольнением в случае отказа обменивать паспорт на российский. Другим горожанам разрешили не сдавать украинский паспорт при получении российского.

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Отмечается, что в населенном пункте Токаревка Херсонской области захватчики предупредили, что в случае неполучения паспортов РФ до 1 октября жильцы подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий.

Паспортизация оккупированных территорий

11 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставление гражданства России для всех украинцев.

МИД Украины решительно осудил этот шаг и подчеркнул, что паспортизация украинских граждан является юридически ничтожной и не будет иметь никаких правовых последствий для Украины.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен ответить на очередные действия агрессора увеличением поставок оружия и ужесточением санкций против России.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что Европейский Союз не будет признавать такие паспорта и напомнил о предыдущей заявление Брюсселя в ответ на решение Путина упростить предоставление гражданства жителям оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

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