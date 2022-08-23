Руководители роты и батальона не захотели становиться "пушечным мясом".

В одном российском подразделении все командование отказалось идти в наступление. Руководители роты и батальона решили не становиться "пушечным мясом".

Это стало известно из очередного перехвата разговора, который опубликовали на официальном YouTube-канале ГУР МО. В беседе один из рашистов пожаловался майору на свое командование.

Оккупант сначала спросил, уволят ли его, если написать отказ. Офицер сказал, что пока "никого не уволили". Затем рашист рассказал о ситуации, которая сложилась в подразделении.

"У нас вчера инцидент произошел. Нас хотели, ну, должны были выехать на выезд, получается в поддержку. И у нас вчера просто переобуваются все, бля*ть в воздухе наше командование, и просто там 17-й полк отказывается. И нам говорят, вы, в 4:30 мы выезжаем, и нам в 4 говорят: "Вы сейчас едете наступать. А у нас ничего не готово, просто ничего: ни плана, как, что, куда, кто будет на какой позиции. Вообще ничего нету. Мы просто не с кем поедем. Ну там это, все командование, все наше, командир роты наш, комбат, все отказ написали. Я вместе с ними вчера написал", — рассказал оккупант.

Затем рашист сообщил, что ему это не надо. Он не готов "быть мясом". Оккупант также заявил о намерении написать еще один рапорт 15 октября, если его не уволят до указанного числя. А еще вражеский солдат рассказал майору, как погибли рашисты из его подразделения. ВСУ попали в башню танка и ликвидировали противников.

Напомним, на прошлой неделе в Генштабе сообщали, что приказы офицеров российской армии все чаще саботируются, особенно если они касаются наступления. А матери оккупантов пишут письма к Путину и требуют их увольнения.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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