Захватчики деморализованы и ищут любую возможность избежать участия в боевых действиях.

Российские оккупанты деморализованы и ищут любую возможность избежать участия в боевых действиях. Они стали чаще саботировать приказы своих офицеров, особенно если это касается наступления.

Такой информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в традиционной вечерней сводке о ситуации на фронте.

"Российские оккупанты несут потери, деморализованы и выискивают любую возможность избежать боевых действий — пытаются сымитировать легкое ранение, прибегают к самоискалечениям и различным симуляциям. Фиксируется увеличение фактов саботажа приказов офицеров, особенно когда это касается наступательных действий", — сообщили в Генштабе.

Напомним, еще в мае рашисты прибегали к разным уловкам, чтобы не идти в атаку. Они засыпали песок в топливную систему танка, после чего техника переставала заводиться.

А на прошлой неделе Служба безопасности Украины опубликовала подборку "лайфхаков" захватчиков, которые позволяют убраться с войны домой. В список вошли имитация психического расстройства, падение пьяным с танка и самострел.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: