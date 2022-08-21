В операции принял участие боец ВСУ и волонтер Виталий Овчаренко.

Бойцы ССО эвакуировали с фронта двух жителей так называемой "ЛНР", которые отказались воевать. Их принудительно мобилизовали оккупанты, но теперь мужчины получили убежище за линией фронта.

Такой информацией поделилось международное разведывательное сообщество InformNapalm, участвовавшее в организации операции.

В конце июля волонтер, активист и боец ВСУ из Донецкой области Виталий Овчаренко записал обращение к принудительно мобилизованным солдатам на территории так называемых "ЛНР" и "ДНР". Он предложил помощь в эвакуации с фронта и временное убежище под надзором украинской стороны. Овчаренко пообещал всем, кто сдастся в плен с его помощью, амнистию после войны и небольшой условный срок.

Первые результаты обращения уже есть. Активиста и бойца ВСУ попросили о помощи двое мужчин из так называемой "ЛНР", которые согласились на озвученные условия. Они договорились с Овчаренко о времени и месте "встречи" и были успешно эвакуированы бойцами ССО.

Согласно договоренности, эти жители Донбасса не будут брать участие в боевых действиях. Возможно, позже с ними организуют интервью.

Напомним, 17 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты стали чаще саботировать приказы офицеров, особенно если они касаются наступления. А в недавнем перехвате разговора рашист рассказал, как из-за количества отказов в войске РФ была сорвана запланированная атака.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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