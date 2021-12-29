Охотники на хакеров, опытные бойцы современной войны с РФ и военно-промышленные площадки: как Украина может усилить НАТО

Присоединение Украины к НАТО – старая неизлечимая фобия Кремля. При этом в РФ публично обсуждают лишь один аспект - ракетные комплексы у своих границы. Но и у нас Альянс воспринимают, зачастую, лишь как щит, а не симбиоз украинских мозгов, ресурсов и производственных мощностей с технологиями Запада. УНИАН поинтересовался у экспертов, чем Украина может усилить НАТО.

Тема НАТО под конец года не сходит со страниц СМИ. После того, как Россия "выкатила" Западу ультиматум, в котором требует, среди прочего, исключить возможность дальнейшего расширения НАТО (в том числе за счет Украины), члены Альянса стали договариваться с агрессором. По некоторым данным, встреча НАТО-Россия может состояться в первой декаде января 2022 года. И Украина тоже хочет участвовать в консультациях по безопасности США, Европейского союза или НАТО с Россией.

Последнее – вовсе не блажь. Украине, как считают эксперты, пора продемонстрировать, что мы – не только "вечные просители" членства, но и можем предложить НАТО сотрудничество, способное усилить Альянс.

Опыт ведения масштабных военных операций

"На данном этапе ВСУ - единственные, кто имеет полноценный опыт ведения крупномасштабных операций против РФ. Это не противостояние на уровне ЧВК в Сирии или Африке, не формат Грузии 2008-го года. Это полноценное применение вооруженных сил РФ на протяжении долгого времени, с применением разведки, с действиями в нашем тылу, а с нашей стороны - в их тылу, или хотя бы на оперативно-тактической глубине. Это - уникальный опыт", - рассказывает военный аналитик, глава "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут.

По его словам, АТО (ООС) научила украинцев воевать с танковыми батальонами, отстраивать оборону на плацдарме в 30 или 50 километров и многое другое: "Это знания, которые были за последние 20-30 лет забыты в странах НАТО из-за неактуальности. Ирак, Косово, Афганистан – это было давно, и много всего изменилось на поле боя. Кроме того, сейчас происходит противостояние слабого государства сильному".

Любопытно, что изучение украинского опыта происходит уже сейчас.

"Страны НАТО, отправляя свои военно-учебные мисси в Украину, с одной стороны, учат нас, с другой - черпают наши знания. Я участник таких учебных миссий. Они не скрывают, что им интересно, как мы воюем с россиянами, как организовываем оборону, как боремся с танками, как используем старое советское оборудование на современный лад, скажем, благодаря планшетам с качественным ПО", - говорит Тарас Чмут.

Близость к наиболее вероятному противнику

Очевидное преимущество Украины, которое можно использовать в рамках Альянса – то, о чем так часто говорят в Кремле – близость к границам РФ. Фактор близости к цели имеет значение, даже если несколько десятков лет назад это имело гораздо больший вес, чем сейчас.

"Конечно, сейчас есть, например, кибервойска, которые могут достичь результата, находясь за сотни тысяч километров - "положить" АЭС, устроить коллапс энергосистемы всей страны, не вставая из-за компьютера, не запуская ракет, - рассказывает Тарас Чмут. – Но, с другой стороны, большая война подразумевает применение грубой военной силы. Скорее всего, интернет в такой ситуации уже не будет работать. Уменьшение расстояния до цели ускоряет реакцию своих войск и создает дополнительные проблемы для войск противника по перехвату целей. Банально, уменьшается час подлета. Вы только выявили ракету - она уже прилетела. Если говорить про сверхзвуковое оружие, то роль близости усиливается. Сегодня ни одна страна в мире не может гарантированно перехватывать гиперзвуковое оружие".

Ресурсы, технологии, инвестиции

Еще один плюс союза Украины и НАТО, по словам экспертов - потенциальный альянс наших ресурсов, производственных мощностей с технологиями Запада. И в этом смысле мы уже успешно сотрудничаем. Например, не так давно было объявлено о двух совместных проектах в области кораблестроения: вместе с Турцией планируется запустить производство корветов, совместно с Великобританией – ракетных катеров. Также, есть информация о запуске производства в Украине беспилотников Bayraktar. Но это – примеры, скажем так, не такие уж значительные, как могли бы быть.

"Украина обладает, по разным подсчетам, от 25 до 30% мировых запасов титановых руд. Объединившись со странами НАТО, в частности с США, мы можем создать отрасль, которая стратегически важна Западу (сегодня в этой сфере монополист – РФ) – это может дать толчок авиастроению. Как пример потенциального проекта – модернизация "Руслана", возобновление его производства. В этом случае Украина в партнерстве, скажем, с Boeing, могла бы потеснить РФ и Китай на важном сегменте рынка. Это только один проект, а их могут быть десятки", – говорит глава "Центра исследования армии, конверсии и разоружения" Валентин Бадрак.

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Близкий и очевидный пример – Польша.

"Там ряд предприятий работает на Альянс, который инвестирует в польский бизнес. Например, компания Sikorsky Aircraft выкупила авиационный завод в городе Мелец. Хотя на этапе вступления Польши в НАТО работало маленькое предприятие WB Electronics. Тогда оно занималось адаптацией средств связи, а сегодня поставляет продукцию в 20 стран Альянса", - отмечает эксперт.

Валентин Бадрак напоминает, что Украина традиционно является серьезным разработчиком мощных ракетных систем. В свое время КБ "Южное" разработало 12 из 20 баллистических ракет мирового уровня, в том числе "Сатана" (до сих пор находится на боевом дежурстве у РФ). Сегодня эти технологии могли бы быть интересны членам НАТО. Скажем, при развитии системы ПРО Украина могла бы создавать ракеты-мишени.

"У нас есть и производственные мощности, и серьезные технологии, их развитие стимулировала война. И одно из преимуществ - изготовление, проектирование военной техники в Украине дешевле, чем в США или других странах НАТО. Сейчас один из трендов - разработка барражирующих боеприпасов, так называемые дроны-киллеры. В Украине целых два предприятия подошло к финишным испытаниям дрона с боевой частью. Это тактические системы, но они могут иметь стратегическое значение при массовом применении, - говорит Валентин Бадрак. - И подобных видов вооружений в Украине много. Ведутся очень серьезные разработки оружия на новых физических принципах. Например, в Харькове занимаются электромагнитным оружием. В глобальном мировом соперничестве подобные вещи могли бы в какой-то степени усилить НАТО".

"Все зависит от нас"

При этом, важно понимать, что даже присоединение к НАТО не означает автоматического заключения контрактов. Ведь НАТО не закупает вооружение или военную технику. Этим занимаются государства-члены Альянса.

"Поэтому, чтобы заинтересовать Францию, надо ехать в Париж, вести переговоры с МО, партнерами. А проблема в том, что на рынке ЕС - страшная конкуренция. Представьте - 17 кораблестроительных заводов. Много стран изготавливают БТР и хотят их продать. Все зависит от качества, цены. Так что все зависит от нас", - говорит заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

По мнению народного депутата, зампредседателя Постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО Марьяны Безуглой, то, что мы интересны НАТО – очевидно. Вопрос, скорее, в переориентации, определении приоритетов, фактически, дополнения военно-промышленного комплекса стран НАТО своим ВПК.

"Мы сделали многое, чтобы отвечать стандартам НАТО, синхронизироваться, использовать наши уникальные возможности. Но наша первая прямая серьезная закупка напрямую у НАТО была заблокирована Германией, членом Альянса, членом Нормандской четверки, - рассказывает она. - Был создан политический прецедент, когда антиснайперские комплексы для обороны покупает страна, которая стоит на защите Европы (все мы прекрасно понимаем, чего нам это стоит), но и это заблокировано. Это еще одна демонстрация того, что наш путь к Евро-атлантической интеграции тернистый. Он очень сильно зависит от политической составляющей. И мы благодарны как штаб квартире НАТО, так и большинству стран, которые нас поддерживают".

Опыт кибервойны

Еще один интересный аспект для "обмена опытом" со странами НАТО – практика ведения кибервойны.

"У нашей армии реальный опыт противостояния Вооруженным Силам РФ как на поле боя, так и в информационном, и киберпространстве. Наш опыт в противодействии российским гибридным угрозам – это то, что вызывает интерес и чем мы готовы делиться с Альянсом", - рассказывает УНИАН глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

Свидетельством этому могут служить запланированные на начало 2022 года учения НАТО по кибербезопасности, где Украина - главный участник и принимающая сторона.

"Наши айтишники на натовских хакатонах по кибербезопасности уже пять лет подряд получают первые места. Важно, что это будет первый хакатон НАТО в Украине. До этого проводить подобные соревнования могли только страны-члены Альянса", - отмечает Руководитель центра Стратегических коммуникация и информационной безопасности Игорь Соловей.

Интерес партнеров из НАТО подогревает развитость IT-сферы в Украине, а также слава о качественных украинских кадрах в зарубежных IT-компаниях.

"Сотрудничество с киберспециалистами стран НАТО и ЕС происходит постоянно, - подтвердил УНИАН замглавы координационного центра кибербезопасности СНБО Сергей Демедюк. - Великобритания, Германия, Франция… Мы работаем практически со всеми странами ЕС. Сотрудничают правоохранительные органы, спецслужбы. Сотрудничаем по линии обмена киберинцидентами. Украина обладает огромным багажом знаний в отражении кибернетических атак".

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По его словам, на счету Украины – участие в десятках международных операций против кибертерроризма. Наши специалисты раскрывали крупные финансовые киберпреступления в других государствах.

Например, в начале 2021 года киберполиция Украины с правоохранителями Германии, США, Британии и Нидерландов заблокировала группу хакеров, запустивших один из наиболее опасных мировых вирусов – "ЕМОТЕТ". Еще одну операцию по хакерам с вирусом "СLOP" украинские полицейские провели с Интерполом, правоохранителями США и Южной Кореи. Убытки, причиненные хакерами оценивают в 2,5-3 миллиарда долларов.

Однако проблемы с киберпреступностью других государств меркнут на фоне кибератак, отбиваемых внутри Украины.

"Кибершпионажные кампании, такие как "Песчаный червь", сыграли свою роль в операциях по сбору разведывательных данных против правительства Украины и некоторых стран НАТО", - говорится в книге НАТО о киберагресии РФ против Украины ("Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine").

По словам замглавы РНБО Сергея Демедюка, спецслужбы РФ сегодня на постоянной основе работают с киберпреступными группировками. В ноябре текущего года Киберцентр СБУ установил еще одну групировку хакеров - "ARMAGEDON". Ими оказались сотрудники Центра ФСБ РФ, которые с начала 2014 года совершили более пяти тысяч атак на госорганы Украины.

Ситуативный центр кибербезопастности при СБУ ежемесячно "отбивает" не менее 50 кибератак на госорганы Украины. А в периоды эскалации российский войск под украинской границей – и того больше.

"Это факт. Перед любыми провокациями РФ сначала активизируется информационная и кибератака одновременно. Так было всегда и проявляется сейчас", – подтверждает замглавы РНБО Сергей Демедюк.

И одно из преимуществ украинских киберспециалистов в том, что они… понимают россиян. "Специалистам НАТО может быть трудно спрогнозировать непредсказуемый путь атаки. Они привыкли к последовательности своих действий, россияне же – к точечным прыжкам, из стороны в сторону. В РФ встречаются специалисты, мыслящие неординарно. Вот, наши специалисты это ощущают на уровне интуиции", - отмечает киберэксперт Центра исследования армии и разоружения Павел Кривенко.

А по словам самих IT-специалистов, многие забывают, что украинцы в кибервойне могут не только защищать от российских кибератак, но и сами иногда отправлеть "ответы". Вспомнить хотя бы историю, когда в Крыму на одном из официальных сайтов "российских госорганов" в День Независимости Украины заиграл украинский гимн.

Разведка и информационные атаки

По словам Марьяны Безуглой, Украина может усилить Североатлантический Альянс и в вопросах разведки: "У нас есть опыт военных разведывательных операций. Это работа ДРГ и беспилотной авиации. Относительно таких подходов наш опыт уникален".

И хотя у украинсой разведки может даже не быть такого технического потенциала, как у разведорганов НАТО, информация из Украины о провокациях РФ всегда будет более качественной, т.к. наши специалисты лучше ознакомлены с местностью.

"Мы всегда обменивались со странами НАТО разведывательной информацией, - рассказывает Михаил Самусь, - почему она ценна для НАТО сейчас? Потому что разведка Украины наиболее качественная с точки зрения отслеживания деятельности РФ. Поэтому у нас очень активно идет сотрудничество с США, Великобританией и другими странами. Пускай они имеют средства спутниковой разведки, средства авиационной разведки, но именно мы имеем информацию, которая делает эту картину более полной. Данных от разведки много не бывает", - отмечает Самусь.

Ценность Украины для стран-членов НАТО и в огромном опыте информационной борьбы.

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"Россия тратит не менше 1 миллиарда долларов на гибридные методы информационной войны против нашей страны. Потому большое значение имеют и мощное информационное сопровождение в гибридной агрессии, и дипломатическое сопровождение войны с агрессором", - рассказала Безуглая.

По словам помощницы генерального секретаря НАТО Байды Браже, специалисты Альянса уже долго работают с украинскими профессионалами в сфере информационной безопасности.

"Мы понимаем, что Украина находится под влиянием российской дезинформации. Мы знаем, что эти технологии используются не только в Украине, но и в странах-членах НАТО. Украина сотрудничает с нашими партнерами и странами НАТО. Также мы знаем о работе нашего центра стратегических коммуникаций о том, что центр работает с украинскими коллегами уже долгое время. Проводятся семинары расширении возможностей", - отметила Байда Браже.

Какие ваши аргументы?

С июня 2020 года Украина продолжает сотрудничество с НАТО в статусе партнера с расширенными возможностями. Недавно мы продолжили участие в программе НАТО "Партнерство ради мира", направленного на внедрение современных информационных технологий и сервисов в систему управления ВСУ. А "окном возможностей" для Украины может стать следующий саммит НАТО в июле 2022 года в Мадриде. До этого момента нам следует "переманить" на свою сторону НАТО-скептиков.

"Есть страны, которые считают Украину очень полезной с точки зрения географии и геополитики. Это Польша, Румыния, Чехия и Словакия. То есть те страны, которые воспринимают российскую угрозу конкретно. Они считают, что РФ – угроза для Альянса и, конечно, они хотели бы, чтобы Украина была членом НАТО. Более того, Украина могла бы стать лидером восточного фланга НАТО, - отмечает Михаил Самусь. - А вот в Германии, Италии, Франции, Португалии, Нидерландах РФ угрозой не считают. Они видят угрозы в миграции, терроризме и т.д., потому для них вступление Украины в НАТО означает обострение отношений с Россией. И выгоднее оставить Украину в качестве "серой зоны". Потому НАТО нас и не принимает – отсутствует консенсус".

Еще одной преградой членства Украины остается финансовое давление России.

"Не все страны НАТО имеют одинаковое мировоззрение, - комментирует УНИАН директор аналитической группы Da Vinci Анатолий Баронин, - Есть определенные страны Европы, имеющие либо экономическую зависимость от РФ или политические элиты, которые настолько связаны с российским капиталом, что им трудно принимать решения с позиции интересов Евроатлантической безопасности, а не с позиции собственных экономических интересов и российского финансового давления".

По словам главного консультанта отдела военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николая Белескова, Россия активно спекулирует угрозой эскалации: "Вопрос в том, готовы ли они взять на себя риски? Пока что они не готовы. Это угроза эскалации. Естественно, никто в Европе не хочет выйти в лобовое столкновение с ядерной державой. Россия активно этим спекулирует".

По мнению эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Александра Краева, наша задача сегодня — убедить союзников, что Украина не может быть вечным "буфером".

"Надо просто объяснить, что да, "буфер" удобен и должен быть. Но если такой "буфер" является частью Североатлантического союза, если он усилен и становится частью вашего пространства безопасности, безопасность других стран возрастает. В случае членства Украины в НАТО не будет вопроса, выстоит ли Украина: Европа будет уверена, что Украина выстоит. Тогда уже не будет вопроса, что делать Европе, если Россия активизируется — этот вопрос отпадет сам собой", - отмечает эксперт.

Восприятие внеблоковой Украины как "буферной зоны" - большое заблуждение противников членства Украины в Альянсе, считает руководитель центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей: "Здесь нужно быть реалистом: Украина вне НАТО не будет "буфером". Ведь если Украина не защитится "зонтиком безопасности" Альянса, сюда зайдет Россия. И Кремль точно не будет воспринимать Украину как "буфер". Это уже доказано на примере Крыма в 2014-м году, и совсем недавно – примером происходящего в Беларуси. И тогда в Европу будут направлены не российские ракеты из-под Курска, а российские ракеты из-под Львова".

Влад Абрамов, Анастасия Светлевская